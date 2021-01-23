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14:22

На Сенатской площади наблюдаются перебои со связью, толпа двинулась в сторону Невского проспекта

фото ЗакС политика На Сенатской площади наблюдаются перебои со связью, толпа двинулась в сторону Невского проспекта

Журналисты ЗАКС.Ру сообщают о проблемах с мобильной связью в центре Петербурга, где собрались протестующие против ареста политика Алексея Навального. 

Полиция продолжает проводить задержания на Сенатской площади и ближайших улицах. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, в частности были задержаны молодые люди с российским флагом. Полиция действует жестко, применяют грубою силу. Силовики пытались оттеснить толпу от Сенатской площади.  

Протестующие выдвинулись в сторону Невского проспекта через Александровский сад. Некоторые хором поют песню из мультфильма "Бременские музыканты": "Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы...". Люди хлопают, свистят, скандируют "Свободу!" и "Раз, два, три, Путин, уходи". 

Акции протеста против ареста политика Алексея Навального проходят 23 января по всей России. 

Обновлено 14:43: Полиция перекрыла дорогу идущим в сторону к Невскому проспекту

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17:55 У Гостиного двора в Петербурге полиция проводит задержания

17:37 Полиция жестко задержала журналиста "Эха Москвы в Петербурге" Веснина в прямом эфире

17:28 Росгвардия перекрыла проход на Невский проспект с Садовой улицы

17:15 Смольный рассказал о работе транспорта на Невском проспекте во время акции протеста

16:42 Росгвардия вытесняет людей с Марсова поля, снова начались задержания

16:35 Reuters оценил число участников протестов в поддержку Навального в Москве в 40 тысяч человек

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