Полиция отчиталась о 4 тысячах участников акции протеста в Москве, к протестующим применяют силу

Пресс-служба управления МВД по Москве утверждает, что на несогласованную акцию протеста против ареста Алексея Навального на Пушкинскую площадь вышли около 4 тысяч человек.

"Новая газета" сообщает, что, по ее оценкам, протестующих ощутимо больше: около 10 тысяч человек. На площади идут столкновения протестующих с бойцами ОМОН, участников акции задерживают очень жестко. Задержаны свыше 40 человек. Полицейские ударили дубинкой по голове спецкора "Новой" Елизавету Кирпанову, которая работала на акции в жилете для прессы. Ее повалили на землю вместе с другими журналистами и протестующими и начали бить. После этого ОМОН сломал дубинкой объектив фотоаппарата корреспондента "Новой" Виктории Одиссоновой.

На площади наблюдаются проблемы со связью, не работает интернет.

Обновлено 15:05 "Проект" сообщает, что протестующие дошли от Пушкинской площади до здания Госдумы.

Акции в поддержку политика Алексея Навального проходят 23 января по всей России. По данным "ОВД-Инфо", на 13:30 задержаны 369 человек.