На московский митинг пришла Юлия Навальная

Жена арестованного оппозиционера Алексея Навального Юлия опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото со столичного митинга в поддержку ее супруга.

"Какое счастье, что вы все здесь! Спасибо!", - написала Юлия Навальная.

В Москве на Пушкинской площади продолжают находиться протестующие, сообщает "Медиазона". Также СМИ передавали, что часть граждан направилась в сторону Кремля. По данным "Медиазоны", подземный переход на Красную площадь закрыт. По оценке "Открытых медиа" на столичном митинге собралось около 20 тысяч человек. Ранее МВД заявляло, что протестующих около 4 тысяч.

В Петербурге, как и в других городах России, тоже проходят акции в поддержку Алексея Навального. В центре Петербурга не менее 8 тысяч человек участвуют в протестном мероприятии. От Сенатской площади толпа направилась в сторону Невского проспекта. Силовики перекрыли протестующим выходы к главной улице города на Неве. Несколько десятков человек были задержаны в Петербурге, полиция продолжает выхватывать людей из толпы.

"ОВД-Инфо" сообщает о 381 задержанном по всей России. При это, оговаривается издание, это только имеющиеся у них подтвержденные данные на 13:35. Реально число отправленных в автозаки больше.