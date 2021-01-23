Льва Шлосберга задержали на акцию в поддержку Навального в Пскове

В Пскове задержан лидера местного отделения "Яблока", депутата областного собрания Льва Шлосберга, сообщила в Facebook его жена Жанна.

Как и в других городах России, в Пскове проходит несогласованная акция в поддержку арестованного Алексея Навального. "Северо-Запад. МБХ медиа" сообщает о 20 задержанных, в числе которых – депутат Запвеличенской волости Николай Кузьмин.

Акции в поддержку политика Алексея Навального проходят 23 января по всей России. По данным "ОВД-Инфо", на 13:30 задержаны 369 человек.