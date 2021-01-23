Юлия Навальная задержана на акции протеста в Москве

Юлия Навальная в своем Instagram сообщила, что ее задержали на акции протеста в Москве.

"Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", - написала она, опубликовав селфи.

Навальная пришла на митинг в поддержку ее мужа, политика Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО "Матросская тишина". "Медуза" сообщает, что правоохранители жестко оттесняют протестующих на Пушкинской площади, применяя к ним физическую силу. Под удары ОМОНа попали корреспондент "Медузы" Кристина Сафонова, спецкоров "Новой газеты" Елизавету Кирпанову и Татьяну Васильчук били дубинками по голове.

Ранее МВД отчиталась о 4 тысячах участников протестов в столице. СМИ приводят большие данные - около 10 тысяч.

По данным ОВД-Инфо, на 15:30 по всей России задержали 863 участника протестов.

фото: Юлия Навальная / Instagram