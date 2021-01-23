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15:30

Протестующие в Петербурге вышли на Невский проспект

фото ЗакС политика Протестующие в Петербурге вышли на Невский проспект

Участники акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального вышли на Невский проспект, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Маршрут протестующих начинался от Сенатской площади, откуда их вытеснили силовики. Полиция и Росгвардия пытались перекрыть митингующим путь к главной улице города на Неве. На некоторых улицах дорогу гражданам преграждана снегоуборочная техника. Тем не менее, петербуржцам удалось пройти на Невский проспект. Как передает корреспондент ЗАКС.ру, толпа заняла всю проезжую часть. Сообщается, что часть граждан направляется в сторону Марсова поля. Росгвардия пытается не допустить прохода граждан. Закрыты выходы с Малой и Большой Морских улиц. Число участников протестов в Петербурге составляет не менее 8 тысяч человек. 

Акции в поддержку Алексея Навального проходят 23 января по всей России. Со всех городов, где люди вышли выразить свой протест, сообщают о задержаниях и применении грубой силы к протестующим со стороны силовиков. По оценкам "ОВД-Инфо", в стране не менее 863 задержанных. 

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17:55 У Гостиного двора в Петербурге полиция проводит задержания

17:37 Полиция жестко задержала журналиста "Эха Москвы в Петербурге" Веснина в прямом эфире

17:28 Росгвардия перекрыла проход на Невский проспект с Садовой улицы

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16:42 Росгвардия вытесняет людей с Марсова поля, снова начались задержания

16:35 Reuters оценил число участников протестов в поддержку Навального в Москве в 40 тысяч человек

16:10 Число задержанных на акциях в поддержку Навального по всей России превысило тысячу человек

16:09 Протестующие в Петербурге вышли на Марсово поле, их встречают ОМОН и Росгвардия

15:55 Задержанных до протестов в Петербурге журналистов начали отпускать из отделений полиции

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