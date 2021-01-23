Протестующие в Петербурге вышли на Невский проспект

Участники акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального вышли на Невский проспект, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Маршрут протестующих начинался от Сенатской площади, откуда их вытеснили силовики. Полиция и Росгвардия пытались перекрыть митингующим путь к главной улице города на Неве. На некоторых улицах дорогу гражданам преграждана снегоуборочная техника. Тем не менее, петербуржцам удалось пройти на Невский проспект. Как передает корреспондент ЗАКС.ру, толпа заняла всю проезжую часть. Сообщается, что часть граждан направляется в сторону Марсова поля. Росгвардия пытается не допустить прохода граждан. Закрыты выходы с Малой и Большой Морских улиц. Число участников протестов в Петербурге составляет не менее 8 тысяч человек.

Акции в поддержку Алексея Навального проходят 23 января по всей России. Со всех городов, где люди вышли выразить свой протест, сообщают о задержаниях и применении грубой силы к протестующим со стороны силовиков. По оценкам "ОВД-Инфо", в стране не менее 863 задержанных.