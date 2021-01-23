Число задержанных на акциях в поддержку Навального по всей России превысило тысячу человек

Полиция задержала не менее 1090 человек в разных городах России 23 января на акция в поддержку арестованного политика Алексея Навального.

При задержаниях в Москве, в Петербурге и других городах России силовики действуют жестко. Сообщается о серьезных травмах, полученных гражданами от действий правоохранителей. В столице в автозаке оказалась в том числе и жена Алексея Навального Юлия. Среди задержанных также оказывались сотрудники СМИ. Также сообщается, что спецкор "Новой газеты" получила удар дубинкой по голове.

В Петербурге по подсчетам "Апологии протеста" в автозаках оказались не менее 270 человек. Митингующие изначально выходили на Сенатскую площадь, а позже двинулись в сторону Невского проспекта и добрались до Марсова поля, где их встретили колонны рогвардейцев. В городе на Неве свое несогласие с действиями властей вышли выразить несколько тысяч человек.