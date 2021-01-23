Смольный рассказал о работе транспорта на Невском проспекте во время акции протеста

Комитет по транспорту Петербурга отчитался о работе транспорта по время несогласованной акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального.

По данным комитета, на 14:15 наземный транспорт работал в штатном режиме, но с 14:55 "из-за большого скопления людей" ГИБДД перекрыло движение троллейбусов на Невском проспекте от Дворцовой площади до Садовой улицы.

В 15:14 открылась на выход станция метро "Адмиралтейская": случилось это спустя три часа после того, как она неожиданно оказалась закрыта из-за "ремонта эскалатора".

В комитете подтвердили, что движение транспорта по Невскому проспекту было приостановлено из-за "перемещения колонны людей". При этом в ведомстве назвали фейком сведения о том, что троллейбусы у Гостиного двора не останавливались из-за перекрытия движения.

С 15:40 общественный транспорт начали переводить на объездные трассы, с 15:50 движение троллейбусов по Невскому проспекту постепенно начало возобновляться, отметили в комитете.

Петербургская акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального стартовала на Сенатской площади. Затем оттесняемые силовиками петербуржцы двинулись в сторону Невского и дошли до Марсова поля - но и оттуда их вытеснили Росгвардия и ОМОН. По оценкам СМИ, в протестах в Петербурге участвуют около 10 тысяч человек, "Апология протеста" сообщает о 270 задержанных.