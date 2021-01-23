Полиция жестко задержала журналиста "Эха Москвы в Петербурге" Веснина в прямом эфире

Полицейские задержали заместителя главного редактора "Эха Москвы в Петербурге" Арсения Веснина у площади Восстания, несколько раз ударив его дубинкой.

Веснина задержали в тот момент, когда он вел прямой эфир с места событий. При нем были все нужные для работы журналиста документы и опознавательный знак – жилет с надписью "Пресса". В этот момент он сообщал о задержаниях у стелы на площади. Сообщается, что полицейские отняли у него телефон.

Главный редактор "Эха Москвы в Петербурге" Валерий Нечай сообщил, что начальник пресс-службы петербургского МВД Вячеслав Степченко пообещал, что Веснина вот-вот отпустят из автозака.

Обновлено 18:14 Нечай сообщил, что, несмотря на заверение Степченко, Веснина так и не отпустили и увезли в отдел полиции. Теперь главный редактор петербургского "Эха" обратился к уполномоченному по правам человека в Петербурге Александру Шишлову.

Обновлено 18:37 Веснин сообщил в Twitter, что его с другими задержанными доставили в 35-й отдел полиции.

Обновлено 18:43 "Эхо Москвы в Петербурге" сообщило, что Веснина отпустили из отдела полиции.

Петербургская акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального стартовала на Сенатской площади днем 23 января. Оттуда их оттеснили силовики, после этого митингующие двинулись в сторону Невского проспекта и прошли до Марсова поля. Но и оттуда их вытеснили Росгвардия и ОМОН.

В день акции полицейские задерживали сотрудников ряда петербургских изданий и увозили их в отделы полиции, несмотря на наличие всех требуемых документов. В отделах оказались корреспонденты "Медиазоны", "Коммерсанта", Sota Vision, "Невских новостей", RTVI, "Медузы" и других СМИ. Акция не была согласована с властями.

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