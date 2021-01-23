У Гостиного двора в Петербурге полиция проводит задержания

Сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить задержания в Петербурге в связи с несогласованной акцией в поддержку арестованного политика Алексея Навального. У станции метро "Гостиный двор" задержано не менее 15 человек, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Полиция предупреждает присутствующих о том, что скопление людей нарушает постановление правительства №121 об антикоронавирусных ограничениях, а также, что в случае неповиновения сотрудники полиции имеют право применить физическую силу. Возле Гостиного двора находится всего около ста человек, лозунгов не скандируют. Полиция задерживает граждан без видимых причин. К корреспондентке ЗАКС.Ру один из правоохранителей обратился с вопросом о цели ее нахождения на улице, но увидев отличительные знаки прессы, отошел от сотрудницы СМИ.

Штаб Навального в Петербурге сообщает о задержании своего координатора Ирины Фатьяновой. Ее везут в 28 отдел полиции. О своем задержании в Twitter также сообщил депутат МО "Владимирский округ" и пресс-секретарь Либертарианской партии в Петербурге Денис Луговский.

Telegram-канал "Метро Петербурга" сообщил, что с 17:39 ограничен на вход вестибюль №1 станции метро "Площадь Восстания" из-за "большого пассажиропотока". На площади Восстания все еще находится группа протестующих. Ранее полиция проводила там жесткие задержания. В автозак увели и заместителя главного редактора "Эха Москвы в Петербурге" Арсения Веснина. "В автобусе. Не выпускают. Людей били", - написал он из автозака в Twitter.

Обновлено 18:22: Полиция продолжает задерживать людей. В автозак отправили еще семь человек. Один из них кричал, что при задержании его ударили в пах, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

Обновление 18:29: Задержания у метро "Гостиный двор" продолжаются. Полицейские хватают людей за ноги и за руки и тащат в автозак. Люди кричат "позор!", силовики хватают кричащих.