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17:55

У Гостиного двора в Петербурге полиция проводит задержания

фото ЗакС политика У Гостиного двора в Петербурге полиция проводит задержания

Сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить задержания в Петербурге в связи с несогласованной акцией в поддержку арестованного политика Алексея Навального. У станции метро "Гостиный двор" задержано не менее 15 человек, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Полиция предупреждает присутствующих о том, что скопление людей нарушает постановление правительства №121 об антикоронавирусных ограничениях, а также, что в случае неповиновения сотрудники полиции имеют право применить физическую силу. Возле Гостиного двора находится всего около ста человек, лозунгов не скандируют. Полиция задерживает граждан без видимых причин. К корреспондентке ЗАКС.Ру один из правоохранителей обратился с вопросом о цели ее нахождения на улице, но увидев отличительные знаки прессы, отошел от сотрудницы СМИ. 

Штаб Навального в Петербурге сообщает о задержании своего координатора Ирины Фатьяновой. Ее везут в 28 отдел полиции. О своем задержании в Twitter также сообщил депутат МО "Владимирский округ" и пресс-секретарь Либертарианской партии в Петербурге Денис Луговский. 

Telegram-канал "Метро Петербурга" сообщил, что с 17:39 ограничен на вход вестибюль №1 станции метро "Площадь Восстания" из-за "большого пассажиропотока". На площади Восстания все еще находится группа протестующих. Ранее полиция проводила там жесткие задержания. В автозак увели и заместителя главного редактора "Эха Москвы в Петербурге" Арсения Веснина. "В автобусе. Не выпускают. Людей били", - написал он из автозака в Twitter. 

Обновлено 18:22: Полиция продолжает задерживать людей. В автозак отправили еще семь человек. Один из них кричал, что при задержании его ударили в пах, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. 

Обновление 18:29: Задержания у метро "Гостиный двор" продолжаются. Полицейские хватают людей за ноги и за руки и тащат в автозак. Люди кричат "позор!", силовики хватают кричащих.

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