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19:15

На Невском проспекте задержаны журналисты "Дождя" и "Тардиграды"

фото ЗакС политика На Невском проспекте задержаны журналисты "Дождя" и "Тардиграды"

Возле станции метро "Гостиный двор" продолжаются задержания. Полиция действует жестко, журналистов, снимающих происходящее, отталкивают. 

В автозак попали корреспондент телеканала "Дождь" Эдуард Бурмистров и Андрей Макашов из издания "Тардиграда". Автобус "Пассажиравтотранса", в который силовики увели сотрудников СМИ, отъехал от Гостиного двора. На его место приехал новый автозак. Задержания продолжились. За последние два часа на Невском было задержано не менее 30 человек. Полиция продолжает повторять, что присутствующие нарушают постановление правительства №121 об антивирусных ограничениях, а мероприятие согласовано не было. 

Один из задержанных успел рассказать, что шел купить кофе по дороге домой, стаканчик выпал из его рук и в этот момент к нему подбежали полицейские и схватили.

Акция в поддержку арестованного политика Алексея Навального началась в Петербурге днем 23 января на Сенатской площади. Затем толпа двинулась в сторону Невского проспекта и дошла до Марсова поля. Оттуда людей вытеснили силовики. Оставшиеся протестующие направились к площади Восстания, небольшая группа людей пошла к Гостиному двору. 

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20:57 Глава СПЧ о жестких задержаниях на митингах в поддержку Навального: Абсолютно не вижу нарушения

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