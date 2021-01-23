Полицейский сбил женщину ударом ногой на акции протеста в Петербурге

"Фонтанка.ру" опубликовала видео с протестов в поддержку Навального в Петербурге, на котором видно, как сотрудник полиции сильно ударил ногой пожилую женщину в живот.

Как видно на видео, женщина обратилась к полицейским, когда они вели очередного задержанного в районе площади Восстания. Она спросила силовиков, зачем они схватили молодого человека – и вместо ответа один из них с небольшого разгона ударил ее ногой в живот. Женщина упала, ударившись затылком о землю.

Автор ролика по имени Ирина рассказала, что пострадавшая женщина вела себя адекватно, не трогала полицейских и лишь пыталась с ними поговорить.

Очевидцы рассказали, что пытались вызвать для женщины скорую, и им посоветовали обратиться к фельдшеру на Московском вокзале, потому что так будет быстрее. Пострадавшую отвели на вокзал, оттуда ее увезли в травмпункт.

Обновлено 20:12 По данным BAZA, пострадавшую зовут Маргарита Юдина, ей 54 года. Сообщается, что врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематому затылка, она находится в больнице имени Джанелидзе. По словам Юдиной, она проходила мимо и решила узнать, почему так жёстко задерживают мальчика.

Пресс-секретарь петербургского МВД Вячеслав Степченко в разговоре с "Подъемом" заявил, что видео с моментом удара "изучается" городской полицией.

Акция в поддержку арестованного политика Алексея Навального началась в Петербурге днем 23 января на Сенатской площади. Затем толпа двинулась в сторону Невского проспекта и дошла до Марсова поля. Оттуда людей вытеснили силовики. Оставшиеся протестующие направились к площади Восстания, небольшая группа людей пошла к Гостиному двору. Акция не была согласована с властями.

Штаб Навального в Петербурге объявил акцию оконченной, но у Гостиного двора все еще продолжаются задержания. В автозак попали журналисты, а также случайные прохожие – например, мужчина, который возвращался домой после покупки кофе, и у которого выпал из рук стаканчик.