"Рекорд за всю работу": "ОВД-Инфо" насчитал свыше 2 тысяч задержанных на акциях в поддержку Навального в России

"ОВД-Инфо" обновил данные по задержаниям на несанкционированных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным проекта, общее число задержанных в России на 19:36 23 января достигло 2131 человека.

"Это рекорд за всю работу "ОВД-Инфо", - сообщили представители проекта в Telegram. "ОВД-Инфо" работает с 2011 года.

По последним данным проекта, в Петербурге задержаны 309 человек. В Москве в автозаки попали 795 протестующих, там продолжаются жесткие задержания.

Акция в поддержку арестованного политика Алексея Навального началась в Петербурге днем 23 января на Сенатской площади. Затем толпа двинулась в сторону Невского проспекта и дошла до Марсова поля. Оттуда людей вытеснили силовики. Оставшиеся протестующие направились к площади Восстания, небольшая группа людей пошла к Гостиному двору.

Штаб Навального в Петербурге объявил акцию оконченной, но у Гостиного двора все еще продолжаются задержания. В автозак попали журналисты, а также случайные прохожие – например, мужчина, который возвращался домой после покупки кофе, и у которого выпал из рук стаканчик.