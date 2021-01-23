Силовики силой разгоняют протестующих у СИЗО "Матросская тишина", где содержится Навальный

Полицейские жестко задерживают протестующих у СИЗО "Матросская тишина" в Москве, где под арестом содержится политик Алексей Навальный, сообщает "Медиазона".

Группа из нескольких сотен протестующих пришла к СИЗО после столкновений участников митинга с полицией в районе Страстного бульвара. Силовики задерживали их, валя на землю, избивая дубинками, на некоторых кадрах видно, как сотрудники полиции бьют лежащих протестующих ногами.

Около 20:00 полицейские погнали протестующих. У самого СИЗО бросили дымовую шашку.

Обновлено 20:20 "Открытые медиа" сообщают, что силовики полностью разогнали протестующих в районе СИЗО и перекрыли улицы Матросская тишина и 1-я Боевая, где расположен изолятор. Пропускают только местных жителей по паспорту с пропиской.

По данным "ОВД-Инфо", на акции протеста в поддержку Навального в Москве задержаны 795 протестующих. По всей России – 2131 человек.