Шишлов: Таких многочисленных акций, как сегодняшняя, в Санкт-Петербурге не было много лет

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов прокомментировал протестную акцию, состоявшуюся 23 января в городе. Омбудсмен выразил сожаление, что вместо открытого диалога с людьми власть выбрала "силовой ответ", и пообещал разобраться с нарушением прав участников мероприятия.

"Таких многочисленных акций, как сегодняшняя, в Санкт-Петербурге не было много лет. Ее инициаторы выдвинули лозунг "Свободу Навальному", но по сути - люди, несмотря на эпидемию коронавируса, вышли на улицу потому, что хотели выразить свое отношение к происходящему в стране", - заявил Александр Шишлов.

По его мнению, тысячи людей, вышедшие 23 января на не согласованную с властями акцию, лишь реализовали свое конституционное право на свободу мирных собраний. Он также отметил, что большинство участников протеста - молодые люди. "К сожалению, вместо открытого разговора с людьми, прежде всего – с молодежью - будущим нашей страны, вместо честных ответов на вопросы, волнующие общество, власть выбирает силовой ответ, выставляет для "диалога" полицию и ОМОН", - сообщается на сайте городского омбудсмена.

Шишлов обещает оперативно изучить всю поступающую к нему информацию о нарушении прав граждан и поспособствовать в их защите. "Ряд нарушений уже выявлен, в том числе - в отношении журналистов", - сообщает уполномоченный по правам человека в Петербурге.

По данным "ОВД-Инфо", в Петербурге были задержаны не менее 327 человек. Многие горожане были задержаны с применением грубой силы со стороны силовиков. Сообщалось о полученных петербуржцами травмах. Профсоюз журналистов заявлял о не менее чем 16 сотрудников СМИ, попавших в автозаки.

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