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20:57

Глава СПЧ о жестких задержаниях на митингах в поддержку Навального: Абсолютно не вижу нарушения

фото ЗакС политика Глава СПЧ о жестких задержаниях на митингах в поддержку Навального: Абсолютно не вижу нарушения

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что он не видит каких-либо нарушений в жестких задержаниях участников митингов в поддержку Алексея Навального, передает "Медуза".

Фадеев настаивает на незаконности несогласованных акций и упирает на то, что они проходят в то время, как продолжается эпидемия коронавируса.

"Я абсолютно не вижу нарушения. Это что первые задержания у нас? Это не первые несогласованные митинги. Обычно это заканчивается тем, что составляют акт об административном правонарушении и отпускают. Я уверен, что и сейчас, если не будет каких-то провокаций, столкновений с полицией, точно так же произойдёт", - сказал Фадеев.

Глава СПЧ видит признаки иностранного вмешательства в "вовлечении несовершеннолетних" в акции из-за "агитационной кампании в TikTok".

"Специалисты по интернету говорят, чтобы развернуть такую кампанию, требуются значительные деньги либо помощь со стороны платформы, это очень серьезная операция. Я считаю, что вовлекать несовершеннолетних в подобного рода акции, по крайней мере, безответственно", - убежден Фадеев.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов ранее отметил, что протестующие "вышли на улицу потому, что хотели выразить свое отношение к происходящему в стране". По его мнению, граждане реализовали свое конституционное право на свободу мирных собраний, но вместо диалога с ними, "вместо честных ответов на вопросы" власть выбрала "силовой ответ", выставив "для "диалога" полицию и ОМОН".

По данным "ОВД-Инфо", в Петербурге были задержаны не менее 327 человек. Многие горожане были задержаны с применением грубой силы со стороны силовиков. Сообщалось о полученных петербуржцами травмах. Профсоюз журналистов заявил о не менее чем 16 сотрудников СМИ, попавших в автозаки. 

В Петербурге возбуждено первое дело о применении силы к представителю власти после того, как мужчина ударил сотрудника ГИБДД во время протестов на Сенатской площади. Тем временем полиция изучает видео, на котором видно, как сотрудник полиции бьет в живот пожилую женщину. Пострадавшая находится в больнице, при падении она сильно ударилась головой об асфальт.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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