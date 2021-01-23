 "Дождь" намерен пожаловаться в СК из-за задержания своего корреспондента в Петербурге

Телеканал "Дождь" заявил, что редакция обратиться в Следственный комитет в связи с задержанием корреспондента Эдуарда Бурмистрова. Полиция отправила сотрудника СМИ в автозак 23 января возле Гостиного двора в Петербурге.

Редакция "Дождя" считает, что задержание журналиста при наличии у него жилета "Пресса", пресс-карты и редакционного задания может содержать признаки воспрепятствования журналистской деятельности. О планах подать заявление в СК издание сообщило в соцсетях.

Напомним, во время сегодняшней не согласованной с городскими властями акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального, по данным "ОВД-Инфо", в Петербурге были задержаны не менее 374 человек. Всего в России правозащитный проект насчитал 2509 задержанных. Профсоюз журналистов заявляет, что во время освещения протестных акций 23 января пострадали больше 50 журналистов. В Петербурге, по подсчетам профсоюза, были отправлены в автозак 16 сотрудников различных изданий.