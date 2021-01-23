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23 января, 23:01

Вишневский: Сегодняшняя акция вряд ли повлияет на дело Навального, но отразится на общественном мнении

фото ЗакС политика Вишневский: Сегодняшняя акция вряд ли повлияет на дело Навального, но отразится на общественном мнении

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") вечером 23 января посетил шесть отделов полиции, где находились задержанные на акции в поддержку Алексея Навального петербуржцы. По словам парламентария, в этих отделах держали лишь две трети от всех отправленных в автозаки горожан. 

Вишневский рассказал ЗАКС.Ру, что освобождения задержанных ему удалось добиться только в 74-м отделе полиции, где находились журналисты. "Дальше во всех пяти следующих отделах добиться освобождения задержанных не удавалось, но в основном получалось добиться хотя бы того, чтобы полиция давала информацию по числу задержанных и в чем их обвиняют", - рассказал депутат. По его словам, в отношении большинства задержанных в отделах, где он побывал, составляют протоколы по статье 8.6.1 административного кодекса Петербурга, то есть им вменяют нарушение антиковидных ограничений, установленных правительством города. Нарушителям по этой статье грозит штраф в 4 тысячи рублей. 

По словам депутата, в тех отделах, которые он посетил, находилось около 200 задержанных. Вишневский полагает, что это лишь две трети от общего числа задержанных. По его словам, "безобразием" является то, что граждан держат в отделах больше трех часов. Еще одним "безобразием" он назвал происходящее в 53-м отделе полиции Приморского района, где начальник отдела отказался предоставлять депутату информацию о задержанных, отправив парламентария за данными в пресс-службу. 

Саму протестную акцию 23 января Вишневский оценивает как "достаточно массовую" и полагает, что немалая причина в численности участников - в действиях и заявлениях властей. 

- Акция была, естественно, достаточно массовой, что легко было предполагать, учитывая какую рекламу ей устроила сама власть, - отметил Вишневский. -  Что касается действий силовиков, было немало случаев, когда действовали жестко, задерживая людей. Было немало совершенно случайных задержанных людей. Я их встречал в отделах полиции. Люди, которые просто выходили из метро, попадали в толпу и тут же оказывались в автозаках, хотя ни в каких акциях не участвовали вообще. 

Один из таких случайных задержанных, по словам депутата, уехал из отдела полиции на скорой. Также Вишневский сообщил, что в 24-м отделе полиции находились семеро несовершеннолетних. В то же время депутат считает, что силовики 23 января в Петербурге действовали на "среднем уровне жестокости", хотя он и напомнил об истории с женщиной, получившей удар ногой от полицейского за вопрос о причинах задержания молодого человека. 

По мнению Вишневского, ответ властей на сегодняшнюю массовую акцию протеста будет "традиционным": административные и уголовные дела. При этом протестующие своей цели вряд ли добьются, по оценке депутата.

- В чем, к сожалению, у меня мало сомнений - даже большое количество людей, вышедших на улицу, не увеличит вероятность того, что Навальный будет освобожден. Просто потому что власти больше всего бояться показать, что они уступили какому-то давлению. Я имею основания полагать, что это не повлияет на решения по делам Навального, но, конечно, это повлияет на общественное мнение. Потому что люди будут видеть, что они чем недовольны, протестуют, но власти делают вид, что этого не существует, - предположил депутат.  

Вишневский напомнил, что "Яблоко" выступает за освобождение всех политзаключенных и Алексей Навальный исключением не является. 

Не согласованная с властями Петербурга акция в поддержку арестованного политика Алексея Навального 23 января началась на Сенатской площади. Далее люди переместились в сторону Невского проспекта, проследовали на Марсово поле и вернулись к Невскому. На улицы города выразить свой протест против преследований оппозиционера вышли несколько тысяч человек. Мероприятие сопровождалось массовыми задержаниями с применением грубой физической силы со стороны силовиков.  


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