Как проходила акция "Свободу Навальному" в Петербурге - фоторепортаж

В Петербурге, как и во многих российских городах, 23 января прошла акция протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Всего в мероприятии участие приняли около 10 тысяч человек, более 300 из них оказались задержаны полицейскими. Прогулка, пикеты, противостояния с правоохранительными органами - в фоторепортаже ЗАКС.РУ.

Петербуржцы собрались на Сенатской площади, где в самом начале несанкционированной акции несколько десятков человек задержали - от Медного всадника отъехало четыре автозака. Простояв на площади около получаса, протестующие двинулись в сторону Невского с песнями и лозунгами против власти и действующего президента. Попасть на главную улицу города удалось не сразу - самый короткий путь перегородили силовики - но все же удалось.

Участники акции заняли проезжую часть, продолжая скандировать протестные лозунги, и даже вступили в противостояние с "космонавтами", а затем направились на Марсово поле, где продолжили "гуляния", пока правоохранительные органы всех не разогнали. Группа протестующих окончательно распалась: кто-то ушел на площадь Восстания, кто-то - на Гостиный двор, кто-то - домой.

фото Михаила Масленникова