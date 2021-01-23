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23 января, 23:22

Как проходила акция "Свободу Навальному" в Петербурге - фоторепортаж

В Петербурге, как и во многих российских городах, 23 января прошла акция протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Всего в мероприятии участие приняли около 10 тысяч человек, более 300 из них оказались задержаны полицейскими. Прогулка, пикеты, противостояния с правоохранительными органами - в фоторепортаже ЗАКС.РУ.

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Петербуржцы собрались на Сенатской площади, где в самом начале несанкционированной акции несколько десятков человек задержали - от Медного всадника отъехало четыре автозака. Простояв на площади около получаса, протестующие двинулись в сторону Невского с песнями и лозунгами против власти и действующего президента. Попасть на главную улицу города удалось не сразу - самый короткий путь перегородили силовики - но все же удалось. 

Участники акции заняли проезжую часть, продолжая скандировать протестные лозунги, и даже вступили в противостояние с "космонавтами", а затем направились на Марсово поле, где продолжили "гуляния", пока правоохранительные органы всех не разогнали. Группа протестующих окончательно распалась: кто-то ушел на площадь Восстания, кто-то - на Гостиный двор, кто-то - домой. 


фото Михаила Масленникова

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23:22 Как проходила акция "Свободу Навальному" в Петербурге - фоторепортаж

23:01 Вишневский: Сегодняшняя акция вряд ли повлияет на дело Навального, но отразится на общественном мнении

21:55  "Дождь" намерен пожаловаться в СК из-за задержания своего корреспондента в Петербурге

21:29 Резник: Петербург показал себя сегодня с самой лучшей стороны

20:57 Глава СПЧ о жестких задержаниях на митингах в поддержку Навального: Абсолютно не вижу нарушения

20:33 Шишлов: Таких многочисленных акций, как сегодняшняя, в Санкт-Петербурге не было много лет

20:33 СК по Петербургу завел дело на мужчину, ударившего сотрудника ГИБДД во время акции протеста

20:11 Силовики силой разгоняют протестующих у СИЗО "Матросская тишина", где содержится Навальный

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