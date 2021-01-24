Бунт на Сенатской: В Петербурге прошла крупнейшая акция протеста за последние годы

Тысячи людей 23 января вышли в центр Петербурга на акцию в поддержку Алексея Навального, против коррупции и политических репрессий. Власти к этому подготовились: установили в районе Сенатской площади, где планировался сбор, побольше ограждений и выставили ОМОН. В итоге география протеста разрослась на Невский проспект, Марсово поле, площадь Восстания и улицы центральной части города.

Масштаб десятилетия

Оценки численности участников петербургской акции разнятся: от 5 до 25 тысяч человек. По наблюдениям корреспондентов ЗАКС.Ру, вышло не менее 10 тысяч. В любом случае, настолько крупных митингов и шествий в городе не было давно. Если точнее - почти 10 лет, с протестов за честные выборы зимы 2011-2012 годов. Тогда все тоже начиналось с ежевечерних задержаний активистов у Гостиного двора и подготовки к крупной акции в центре города. Власти неожиданно решили тот митинг согласовать, перенаправив людей с площади Восстания на Пионерскую. Позже были легализованы и другие протестные мероприятия по этой теме. Люди выступали на митингах, пар выходил.

С тех пор много воды утекло. Да и повестка на этот раз была другой - не парламентские выборы, а арест Алексея Навального, которого уже окрестили политзаключенным № 1, и его последнее расследование, в котором оппозиционер утверждает, что у Владимира Путина рядом с Геленджиком якобы есть дворец с подземной ледовой коробкой, аквадискотекой, личным театром и другими странными излишествами.

Проводить переговоры с организаторами акции с подобной повесткой власти, наверняка, даже не подумали. Да и сами организаторы решили не пытаться подавать заявку - петербургскому штабу Навального за три с половиной года его существования не разрешили ни одного публичного мероприятия.

К акции, тем не менее, готовились обе стороны. Городские власти заблаговременно поставили металлические ограждения на центральных площадях города, в том числе оградили Александровский сад между Исаакиевским собором и Сенатской площадью, где планировался сбор участников акции. На информационном фронте с призывами не участвовать в политических играх в соцсетях обращались такие авторитеты для молодежи как певец Филипп Киркоров, депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Боярский и вице-губернатор Ирина Потехина.

За час до начала митинга к площади стекались сотни людей. Метрополитен закрыл на выход ближайшую к месту сбора станцию "Адмиралтейская", "по техническим причинам". Сотовую связь пытались глушить. Полиция начала превентивные задержания. К 14-00, когда должен был стартовать митинг, задержанными забивали уже третий автобус.

Не повезло самым первым пришедшим. Среди них оказалось не менее шести журналистов, которых не спасали ни желтые жилеты, ни пресс-карты, ни редакционные задания. Однако принимаемые меры оказались каплей в море. Народ все подходил и подходил.

"Что, много вас?"

Акция началась со скандирования "Свободу!". В Александровском саду и на Сенатской к 14-00 уже было несколько тысяч человек. Мешавшиеся металлические ограждения повалили и отодвинули в сторону. Полиция время от времени врывалась в толпу и задерживала отдельных людей. Народ то отступал вглубь сада, то наступал вновь. Начали вставать в сцепку, которую силовики, впрочем, достаточно быстро ломали. Пытались отбивать попавшихся в руки полиции. Кидали в "космонавтов" снежками. Иногда попадали. Полиция на площади минимум один раз использовала резиновые дубинки. В их рядах был слышен приказ: "К бою".

Некоторые полицейские вступали в разговор с протестующими. Мужчина лет 50, явно оказавшийся в числе демонстрантов не случайно, но активистского опыта не имевший, кричал стоявшей перед ним цепи гвардейцев: "Что, крутые, да? Что, много вас?" "Да ты тоже, я смотрю, не один", - ответил не сдержавшийся силовик.

Позже в социальных сетях появилось видео, на котором у выставочного центра "Манеж" неизвестный на проезжей части повздорил с сотрудником ДПС. После короткого разговора мужчина решил поговорить с правоохранителем на его языке - ударил кулаком в челюсть. Сотрудника увезли в травмпункт, злоумышленника ищут. По факту нападения возбудили уголовное дело.

Пешеходный Невский

Как и планировалось, с Сенатской площади толпа пошла в сторону Невского проспекта. Выдвигались частями - пока основная масса направлялась по саду к Адмиралтейству, несколько сотен человек продолжали то отступать от полиции, то возвращаться на свои позиции в районе Медного всадника. Позже по тому же маршруту выдвинулись и они.

Участники шествия заняли проезжую часть улицы Гороховой. Выставленную там коммунальную технику просто обошли. На оранжевые машины залезли подростки. В 15-00 авангард колонны уже шел по Невскому проспекту. Кто-то нес в руках ершик - намек на золотой элемент роскоши из расследования Навального в геленджикском дворце. Далеко не единственный намек. Время от времени толпа кричала "Аквадискотека" и лозунги про шест, имея в виду, очевидно, комнату с пилоном из все того же дворца.

Не все в тот день вышли за Навального или, точнее, только за Навального. Некоторые участники демонстрации говорили корреспонденту ЗАКС.Ру, что они здесь против Путина. На Невском, а позже и на Марсовом поле развернули баннер "Свободу Азату" в поддержку математика и левого активиста Азата Мифтахова. Ему дали 6 лет колонии по делу о разбитом стекле в офисе "Единой России" как раз в тот день, когда арестовали Навального. Поначалу, на Сенатской площади, был виден даже красный флаг с серпом и молотом, а на Марсовом растянули белорусские исторические бело-красно-белые флаги. В общем, шествие стало акцией о наболевшем, но ее темой номер один был, конечно, арест лидера оппозиции.

Полицейские пытались рассекать протестующих. Ушедших первыми с Сенатской площади - их было несколько тысяч человек, люди заполнили все полосы проезжей части Невского проспекта - встретил заслон у Казанского собора.

Ряды силовиков сначала обходили по тротуарам, а потом просто прорвали. Демонстранты выдвинулись в сторону Марсова поля. Полиция вновь применила дубинки, а в ответ полетели снежки. Задержали несколько десятков человек.

Демонстранты, вышедшие с Сенатской площади позже, оказались отсечены от первой колонны ОМОНом на углу Невского проспекта и Малой Морской. Хотя перед ними стоял только один ряд силовиков, прорывать оцепление протестующие не решились. Вместо этого их первые ряды начали спорить с правоохранителями и требовать их пропустить. Цепь в серой форме разошлась только дважды. Сначала, чтобы проехала полицейская машина, затем, чтобы прошел старик, который сказал, что спешит в больницу к сыну. Опаздывавшую на работу уборщицу пропускать не стали.

Колонна решила обойти заслон силовиков по другим улицам. Это удалось сделать без особого труда. Протестующие только потеряли время, но тоже смогли дойти до Марсового поля, где уже махали российскими триколорами и жгли фаеры на мемориале Борцам революции.

Неподалеку лепили снеговиков. К одному приделали картонный портрет Путина, на другом написали "Свободу".

Сотовую связь здесь тоже глушила полиция. К 16-30 силовики стянули свои силы вокруг Марсова поля и начали вытеснять протестующих. Несколько человек были задержаны. Часть толпы побежала в сторону Михайловского замка. Некоторые кидали снежки.

Последние часы

Отступившие разными путями снова двинулись в сторону Невского проспекта. В Telegram-канале, созданном штабом Навального специально к этой акции, назвали конечные пункты - Гостиный двор и площадь Восстания. Дойдя до этих мест, демонстранты, по замыслу штаба, должны были закончить акцию. Шли уже по тротуарам, но из-за долгих пересечений улиц все равно создавали заторы на проезжей части. Водители относились с пониманием и одобрительно сигналили, срывая аплодисменты толпы. Но были и недовольные. "Путину за это "спасибо" скажите", - посоветовал одной такой возмутившейся автомобилистке участник демонстрации.

Около 17-00 часть протестующих заняла площадку вокруг обелиска на площади Восстания. Толпа пела государственный гимн и скандировала "Россия". Туда подоспели полицейские и ОМОН. Снова пошли в ход дубинки. Именно в районе Восстания случился, пожалуй, один из самых заметных инцидентов этого дня. Трое полицейский вели задержанного парня. Один из силовиков на ходу пнул в живот женщину, посмевшую встать у него на пути. Пострадавшая упала на асфальт и ударилась головой. Ее госпитализировали в НИИ Джанелидзе. Немедленно возбуждать уголовное дело, как в случае с сотрудником ДПС, не стали. Но прокуратура и ГУ МВД по Петербургу пообещали провести проверки. Прокуратура, к слову, организовала проверки и по другим нарушениям в ходе уличных протестов, как со стороны протестующих, так и со стороны силовиков.

После зачистки площади Восстания последним центром протеста оказалась территория у Гостиного двора. Там к 17-40 собралось около 150 энтузиастов. Организаторы акции к этому времени уже объявили о ее окончании, их Telegram-канал перестал обновляться, а координатор петербургского штаба Навального Ирина Фатьянова сама оказалась в числе задержанных.

Люди у Гостинки поначалу ничего не выкрикивали и не демонстрировали никаких протестных символов. Однако полицейским столпотворение не нравилось. Офицер МВД предупреждал в громкоговоритель, что никакие акции здесь не согласованы, а собравшиеся нарушают антикоронавирусное постановление правительства Петербурга.

После следовали задержания. Силовики подходили к стоявшим на тротуаре людям и уточняли цель нахождения, если человек не называл внятной причины, его уводили в автозаки, роль которых традиционно играли автобусы ГУП "Пассажиравтотранс". Места в них стремительно заканчивались, а работа у полиции - нет. Со стороны площади Восстания приходили все новые протестующие.

Полицейские сделали еще несколько предупреждений, за которыми незамедлительно следовали все новые задержания. Тех, кто падал, тащили за руки и ноги, порой даже не поднимая с земли. Тем, кто сопротивлялся, заламывали руки, некоторых били. К 19-00 часам задержания проходили практически нон-стопом. Мужчина с картонным стаканчиком в руках, пока его вели в автозак, заявил журналистам, что просто покупал кофе и направлялся домой. Последним задержанным стал некий контрдемонстрант, несколько раз прокричавший "Навальный *** (гомосексуал - прим. ЗАКС.Ру)".

На момент подготовки материала точное количество задержанных в Петербурге неизвестно. "ОВД-Инфо" предварительно сообщило о 489 людях. Часть из них уже отпустили, в основном, с протоколами о нарушении статьи 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях (нарушение антикоронавирусных мер, в том числе о запрете публичных мероприятий). Доставленных в 29-й отдел полиции оставили на ночь. Там оказалось 24 человека. В отношении, как минимум, некоторых из них обещали составить протокол по статье 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан, повлекшего помехи движению пешеходов или транспортных средств).

Фотоотчет ЗАКС.Ру с акции 23 января в Петербурге можно посмотреть по ссылке

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников, Сергей Еремеев, София Саттарова, Ульяна Батурова

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