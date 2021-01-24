Госдеп США потребовал немедленно освободить Навального и задержанных на акциях за него

Государственный департамент США выпустил на своем официальном сайте заявление, в котором выражается осуждение факта массовых задержаний на вчерашних российских акциях в поддержку политика Алексея Навального и осуждение его ареста. Причем особое внимание уделяется задержаниям журналистов, что трактуется как новый этап наступления на свободу слова.

"Мы призываем российские власти отпустить всех задержанных за осуществление их неотъемлемых прав, а также немедленно и без условий отпустить Алексея Навального", - гласит текст документа.

Кроме того, американское ведомство требует объяснить факт применения химического оружия на территории РФ, имея в виду летнее отравление Навального, и настаивает на том, чтобы российская сторона не игнорировала международное расследование отравления, а помогала его продвижению.

Накануне, по последним данным "ОВД-Инфо", по всей стране на акциях за Навального задержали 3296 человек (489 - в Петербурге). Как пишет "Интерфакс", среди них было около 40 сотрудников СМИ. О перипетиях петербургского несанкционированного шествия читайте в репортаже ЗАКС.Ру.