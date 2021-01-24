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11:26

В Петербурге задержали мужчину, ударившего сотрудника ГИБДД на протестной акции

фото ЗакС политика В Петербурге задержали мужчину, ударившего сотрудника ГИБДД на протестной акции

Правоохранители нашли и задержали 36-летнего петербужца, который накануне, 23 января, во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального на Сенатской площади ударил в лицо сотрудника ГИБДД, сделавшего ему замечание. Видеозапись, на которой задержанный мужчина говорит на камеру, опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT. Согласно его объяснениям, он ударил оппонента после того, как тот схватил его за рукав. Убегая, нарушитель ударил еще одного представителя дорожной полиции.

Накануне вечером по факту инцидента СК возбудил уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти. Его главный фигурант может лишиться свободы на срок до пяти лет.

О том, как прошла петербургская акция протеста, ставшая самой многочисленной за несколько последних лет, читайте в репортаже ЗАКС.Ру.

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