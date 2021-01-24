В Москве задержали участниц Pussy Riot, задевших полицейского автомобилем

Минувшей ночью в российской столице участницы панк-группы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн наехали на полицейского и автомобилем повредили ему ногу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный анонимный источник. После происшествия сержанту потребовалась медицинская помощь. Активистки задержаны, и в настоящее время решается их дальнейшая судьба.

В тот же день 23 января в Москве на несанкционированной акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального задержали, по последним данным "ОВД-Инфо", 1360 человек. Действия некоторых из них привели к возбуждению уголовных дел по статьям о нападении на представителя власти и повреждении чужого имущества. В конце дня москвичи отправились к СИЗО "Матросская тишина", где содержат Навального, и у стен пенитенциарного учреждения случились наиболее жесткие задержания. О петербургской акции читайте в репортаже ЗАКС.Ру.