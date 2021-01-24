"Вышло мало людей, много людей голосуют за Путина": Песков оценил последние протесты

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, считающий, что организация недавних несанкционированных акций протеста имеет цель "раскачать ситуацию", отметил, что своей цели интересанты не в состоянии достичь, поскольку их мероприятия недостаточно популярны у россиян.

"Вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина", - произнес чиновник в эфире канала "Россия 1".

О приоритетах россиян ему также говорит высокий результат (почти 78%) на голосовании по поправкам в Конституцию, принятых по инициативе президента.

"Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России", - сказал Песков о протестующих.

Ранее другой представитель власти, сенатор Андрей Климов, заявил, что располагает надежными сведениями о причастности зарубежных спецслужб к прошедшим 23 января акциям в поддержку Алексея Навального. Всего по стране на них задержали свыше 3,5 тысяч человек. В Петербурге акция 23 января стала самой многочисленной за последние годы: на нее вышло не менее 10 тысяч участников.