СЖР по Петербургу обратился в МВД из-за массовых задержаний сотрудников СМИ

Массовые задержания журналистов на петербургской несогласованной акции протеста 23 января побудили руководителя городского отделения Союза журналистов России, Дмитрия Шериха, обратиться в главк МВД.

"Прошу Вас, уважаемый Роман Юрьевич, провести тщательную проверку каждого случая задержания журналистов 23 января 2021 года на предмет их обоснованности и законности. В случае выявлении нарушения закона прошу принять меры для привлечения виновных к ответственности", - написал Шерих в официальном обращении к начальнику главка, Роману Плугину.

Журналистов задерживали, вопреки наличию у них отличительных знаков - пресс-карт, жилетов и заверенных редакционных заданий. В автозаках, в частности, оказались сотрудники "Медиазоны", "Эха Петербурга", "Коммерсанта". Всего на мероприятии задержали более 500 человек. Протестная акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального стала самой многочисленной за последние годы в Петербурге и собрала не менее 10 тысяч участников.