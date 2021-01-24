У 28 отдела полиции прошел пикет против злоупотреблений силовиков

У 28 отдела полиции на улице Марата, получившего дурную славу в конце ушедшего года, гражданская активистка Александра Воронина встала в одиночный пикет. На ее плакате было написано: "Здесь избили моего товарища. Мне страшно". Акция отсылала к двум схожим инцидентам в декабре, когда петербуржцы Павел Демченко (менеджер ВШЭ) и Олег Журавлев (социолог), задержанные в нетрезвом виде, пожаловались на примененное к ним насилие и похищение денег в отделе. Их дальнейшие попытки добиться справедливости не принесли им желаемого результата.

Отметим, что в 28-й отдел часто приводят "политических" задержанных, попавшихся полицейским на несанкционированных уличных акциях. Отдел также известен тем, что здесь в 1920-е годы организовали первый в городе вытрезвитель.

Фото: Виталий Боварь