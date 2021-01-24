18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:20

Главу штаба Навального и мундепа арестовали за публикации в соцсетях об акции 23 января

фото ЗакС политика Главу штаба Навального и мундепа арестовали за публикации в соцсетях об акции 23 января

Октябрьский районный суд Петербурга в воскресенье, 24 января, назначил 7 суток ареста муниципальному депутату МО "Владимирский округ" Денису Луговскому и шесть суток - координатору регионального штаба Алексея Навального Ирине Фатьяновой, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Им вменили часть 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без подачи уведомления) за призывы в социальных сетях выйти на "прогулку" 23 января, когда по всей стране проходили акции в поддержку Навального.

Защитник активистов Даниил Семенов рассказал ЗАКС.Ру, что в случае с Фатьяновой речь шла об оригинальном посте "ВКонтакте" с общим описанием акции. Луговский оказался виноват в том, что сделал репост чужого сообщения. Семенов заявил о своем несогласии с решением суда и пообещал подать жалобу в вышестоящую инстанцию.

Административные наказания участникам субботней акции назначаются и другими судами. В частности, Московский районный суд арестовал одного из участников субботней акции на трое суток по части 1 статьи 20.2.2 (организация одновременного пребывания граждан в общественном месте, помешавшее движению пешеходов и транспортных средств). Другому задержанному по той же статье назначили штраф в 10 тысяч рублей. 

Всего, по данным ОВД-Инфо, в ходе протестов в Петербурге задержали не менее 526 человек. Многих из них еще вечером или ночью отпустили из отделений с протоколами о нарушении антикоронавирусных мер (статья 8.6.1 закона "Об административных правонарушениях в Петербурге).

Протестное шествие стартовало от Сенатской площади и проследовало по Невскому проспекту и параллельным улицам в сторону Марсова поля, а затем Гостиного двора и площади Восстания. В акции приняли участие не менее 10 тысяч человек. Организаторы заявляют, что собралось больше 20 тысяч. Подробнее об акции в поддержку Навального читайте в материале ЗАКС.Ру, также мы подготовили фоторепортаж о субботних протестах.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

9:51 Бунт на Сенатской: В Петербурге прошла крупнейшая акция протеста за последние годы

23 января, 23:22 Как проходила акция "Свободу Навальному" в Петербурге - фоторепортаж

23 января, 23:01 Вишневский: Сегодняшняя акция вряд ли повлияет на дело Навального, но отразится на общественном мнении

23 января, 21:55  "Дождь" намерен пожаловаться в СК из-за задержания своего корреспондента в Петербурге

23 января, 21:29 Резник: Петербург показал себя сегодня с самой лучшей стороны

23 января, 20:57 Глава СПЧ о жестких задержаниях на митингах в поддержку Навального: Абсолютно не вижу нарушения

23 января, 20:33 Шишлов: Таких многочисленных акций, как сегодняшняя, в Санкт-Петербурге не было много лет

23 января, 20:33 СК по Петербургу завел дело на мужчину, ударившего сотрудника ГИБДД во время акции протеста

23 января, 20:11 Силовики силой разгоняют протестующих у СИЗО "Матросская тишина", где содержится Навальный

23 января, 19:47 "Рекорд за всю работу": "ОВД-Инфо" насчитал свыше 2 тысяч задержанных на акциях в поддержку Навального в России


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:20 Московский мундеп и активистка Pussy Riot получили по 10 суток ареста за акцию 23 января

16:40 В Москве задержали активиста Крисевича, обмотавшего себя колючей проволокой

16:21 У 28 отдела полиции прошел пикет против злоупотреблений силовиков

16:20 Главу штаба Навального и мундепа арестовали за публикации в соцсетях об акции 23 января

15:58 СЖР по Петербургу обратился в МВД из-за массовых задержаний сотрудников СМИ

15:10 "Вышло мало людей, много людей голосуют за Путина": Песков оценил последние протесты

14:20 Mash: ГУ МВД извинилось перед петербурженкой, которую пнул полицейский

13:35 Сенатор Климов заверил, что к акциям за Навального причастны зарубежные спецслужбы

12:45 В Москве задержали участниц Pussy Riot, задевших полицейского автомобилем

11:53 Пострадавшая от удара полицейского петербурженка находится в реанимации в тяжелом состоянии

11:26 В Петербурге задержали мужчину, ударившего сотрудника ГИБДД на протестной акции

11:15 В России выявили 21,1 тысячу новых случаев COVID-19, Петербург отстал от Москвы

10:45 Госдеп США потребовал немедленно освободить Навального и задержанных на акциях за него

10:25 Юристка ЗакСа попала в ДТП на Херсонской улице

9:51 Бунт на Сенатской: В Петербурге прошла крупнейшая акция протеста за последние годы

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru