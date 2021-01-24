В Москве задержали активиста Крисевича, обмотавшего себя колючей проволокой

Петербургский активист и акционист Павел Крисевич провел очередной протестный перфоманс в Москве и был задержан на месте. Как видно на видеозаписи, выложенной Telegram-каналом "ПЬЯTNIЦА", молодой человек обмотал себя несколькими кольцами колючей проволоки и прилег на мостовую. В момент задержания он прокричал: "Долой полицейское государство".

Отметим, что уличная активность стоила Крисевичу места в вузе: в декабре его отчислили из Российского университета дружбы народов. Администрации РУДН не понравилась его акция на Лубянской площади, перед главным зданием ФСБ, в ходе которой петербуржец приковал себя к кресту, войдя в образ Иисуса Христа, и разжег огонь из бутафорских "уголовных дел".

Фото: ПЬЯTNIЦА / Telegram