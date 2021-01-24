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17:20

Московский мундеп и активистка Pussy Riot получили по 10 суток ареста за акцию 23 января

фото ЗакС политика Московский мундеп и активистка Pussy Riot получили по 10 суток ареста за акцию 23 января

Участие в запрещенном столичными властями митинге в поддержку Алексея Навального 23 января обернулось для муниципального депутата Люси Штейн и активистки группы Pussy Riot Виктории Кузнецовой десятью сутками административного ареста. Еще одна участница мероприятия, Мария Алехина из Pussy Riot, получила за свое присутствие на нем штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает издание "МБХ Медиа".

Алехина и Штейн накануне также совершили наезд на полицейского, но за этот инцидент их преследовать не стали.

И в Москве, и в Петербурге акции протеста собрали более десяти тысяч участников. По мнению президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, этого мало. Всего по стране 23 января на акциях задержали более 3,5 тысяч участников.

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