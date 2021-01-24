На петербургской акции за Навального активисту сломали руку

На петербургской несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального одному из основателей движения "Бессмертный полк" Сергею Колотовкину сломали руку, о чем он сам сигнализировал в Facebook.

"Палец, на котором держали на болевом, выдюжил. С рукой вот хуже. Тихо надеялся на вывих, но там нехороший перелом, гипсом не обойтись, предстоят операции. Комментариев пока давать не готов. Но ряд открытий сделал, а точнее — избавился от некоторых иллюзий", - гласит текст его поста.

Мужчина просит читателей не героизировать его и его роль из-за полученных повреждений, при это отмечая, что он "не терпила". Колотовкина задержали под вечер у станции метро "Гостиный двор", когда людей стали хватать массово. В целом акция протеста стала самой многочисленной за последние годы, собрав не менее 10 тысяч участников.