Красносельский суд арестовал семерых участников субботних протестов на срок от 2 до 13 суток

В Петербурге Красносельский районный суд в течение 24 января отправил под административный арест семерых задержанных во время акции в поддержку Алексея Навального и против политических репрессий, которая состоялась накануне. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Всех задержанных признали нарушителями части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированном шествии, которое повлекло создание помех движению пешеходов или транспортных средств).

На 13 суток арестовали Павла Бородкина. На 10 - Владислава Шитикова, Идрисли Мирдамата Рзван оглы, Таисию Черкасову и Дмитрия Козлова. Семь суток получила Елизавета Парфенова, двое суток - Павел Шустов.

Двоим задержанным по той же статье присудили штрафы в размере 15 тысяч рублей каждому. Еще 14 человек оштрафовали на суммы от 5 до 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее петербургские суды назначили административные аресты минимум троим участникам акции 23 января, в том числе координатору петербургского штаба Навального Ирине Фатьяновой (6 суток) и муниципальному депутату МО "Владимирский округ" Денису Луговскому (7 суток). Всего, по данным ОВД-Инфо, было задержано не менее 543 протестовавших.