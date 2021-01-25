18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:59

"Болит голова, всё время тошнит": Петербурженку, которую пнул силовик, выписали из больницы

фото ЗакС политика "Болит голова, всё время тошнит": Петербурженку, которую пнул силовик, выписали из больницы

Минувшим вечером из больницы домой отправилась 54-летняя петербурженка Маргарита Юдина, которую на прошедшей в субботу акции с силой пнул в живот силовик, пишет Znak.com, ссылаясь на соответствующее заявление комитета по здравоохранению.

Женщину до дома отвезли на служебной машине полиции.

В разговоре с журналистами 78.ru Юдина призналась, что по-прежнему плохо себя чувствует: у неё болит голова, всё время тошнит, она не может ничего есть.

Видеозаписью инцидента 23 января поделилась "Фонтанка". На кадрах силовики уводят в автозак задержанного молодого человека, на встречу им вышла женщина, которую один из борцов с преступностью пинает в живот, отчего та падает на асфальт, сильно ударяясь головой.

Уже врачам Юдина впоследствии пояснила, что оказалась на месте событий случайно и решила спросить у бойца ОМОН, отчего так жестоко задержали юношу.

"Была в шоке, когда увидела, что какого-то парня тащат, я вышла, сказала: „Что вы делаете? Отпустите его!" И просто видела, что нога летит. Было такое чувство, что у меня мозг вытекает. Потом отключилась. Не помню, сколько лежала. Как сквозь сон помню, как меня несли до больницы. Там меня привели в чувства, поставили капельницу", - рассказывала Юдина.

На следующий день, уже в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе, куда доставили пострадавшую, к ней с извинениями пришёл начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти петербургского главка полиции Сергей Музыка.

Накануне, 24 января, Юдину навестил также ударивший её полицейский, он принёс ей цветы и повинился. Видео опубликовали Telegram-каналы "Mash на Мойке" и Baza.

"У меня запотело забрало, я не видел, что происходит. Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была", - сказал силовик женщине. При этом на видео, которое опубликовала "Фонтанка", забрало у омоновца во время удара было поднято.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:49 Беглов подвел итоги недели, не упомянув о массовых протестах

12:31 Координатора штаба Навального в Хабаровске оштрафовали на 150 тысяч рублей из-за субботнего протеста

12:25 РИА "Новости": После митинга в Москве возбудили дело о нарушении санитарных норм

11:33 Вишневский просит привлечь ударившего петербурженку силовика к уголовной ответственности

10:58 Четыре суда в Петербурге за день арестовали 37 участников субботних протестов

9:31 В Петербурге возбуждено уголовное дело о препятствовании движению в центре города 23 января

24 января, 21:01 Красносельский суд арестовал семерых участников субботних протестов на срок от 2 до 13 суток

24 января, 16:20 Главу штаба Навального и мундепа арестовали за публикации в соцсетях об акции 23 января

24 января, 9:51 Бунт на Сенатской: В Петербурге прошла крупнейшая акция протеста за последние годы

23 января, 23:22 Как проходила акция "Свободу Навальному" в Петербурге - фоторепортаж


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:59 В Смольном оценили перспективы снятия COVID-ограничений

12:55 Экс-мэра Туапсе приговорили к пяти годам колонии за коррупцию

12:49 Беглов подвел итоги недели, не упомянув о массовых протестах

12:31 Координатора штаба Навального в Хабаровске оштрафовали на 150 тысяч рублей из-за субботнего протеста

12:25 РИА "Новости": После митинга в Москве возбудили дело о нарушении санитарных норм

11:55 Мурманские власти заявили о стабилизации COVID-обстановки в регионе

11:54 РБК: Кремль назвал лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по уровню доверия

11:41 Беглов: Петербург готовит план по передаче помещений Благовещенской церкви РПЦ

11:33 Вишневский просит привлечь ударившего петербурженку силовика к уголовной ответственности

11:23 В России выявили менее 20 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

11:00 В Коми обнаружили тела горняков, погибших в пожаре в нефтешахте

10:58 Четыре суда в Петербурге за день арестовали 37 участников субботних протестов

10:31 Координатора "Открытки" в Ленобласти, задержанного перед прилётом Навального, арестовали на 20 суток

9:59 "Болит голова, всё время тошнит": Петербурженку, которую пнул силовик, выписали из больницы

9:31 В Петербурге возбуждено уголовное дело о препятствовании движению в центре города 23 января

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru