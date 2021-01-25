Координатора "Открытки" в Ленобласти, задержанного перед прилётом Навального, арестовали на 20 суток

Суд отправил на 20 суток административного ареста координатора "Открытой России" в Ленинградской области Дмитрия Скурихина: мужчине инкриминировали повторное нарушение участия в публичном мероприятии (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

В "Открытке" напомнили, что общественника задержали ещё неделю назад, когда он собирался поехать в Москву встречать Алексея Навального в аэропорту. У Скурихина изъяли его автомобиль с надписью "скажи Путину "НЕТ" якобы для проверки на экстремизм.

Напомним, 17 января самолет с Навальным внезапно перенаправили в аэропорт Шереметьево, к чему не были готовы встречающие его на морозе граждане. Тем же вечером его увезли в полицейский участок, где на следующий день состоялось "выездное" заседание суда. В результате оппозиционера отправили на 30 суток в СИЗО. В феврале суд рассмотрит вопрос о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный - из-за того, что, будучи на лечении в Германии, Навальный не отмечался у ФСИН.

Фото: Telegram-канал "Открытка"