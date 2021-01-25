В Коми обнаружили тела горняков, погибших в пожаре в нефтешахте

На территории Нефтешахтного производственного предприятия "Яреганефть" обнаружили тела двух горняков, погибших в пожаре в шахте №3 1 ноября 2020 года, оповестили в региональном СК. Тела подняты на поверхность.

На погибших были средства индивидуальной защиты, отметили в Следкоме.

Пожар произошёл в шахте вечером 1 ноября, когда в шахте находились 82 рабочих. На поверхность вывели 80 из них, судьба двух человек оставалась неизвестной, однако факт их смерти был установлен в судебном порядке 3 ноября.

В настоящее время СКР продолжает проверку в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов").

Тела погибших изучат судмедэксперты.