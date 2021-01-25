Вишневский просит привлечь ударившего петербурженку силовика к уголовной ответственности

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский направил обращение руководителю Главного Следственного управления по Петербургу Александру Клаусу с требованием возбудить уголовное дело в отношении силовика, пнувшего жительницу города Маргариту Юдину в ходе протестной акции 23 января.

Вишневский уверен, что правоохранителя следует привлечь к ответственности по ч. 3 ст. 286 УК РФ (Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан; с применением насилия или с угрозой его применения). Максимальное наказание по данной статье - до 10 лет лишения свободы.

"Это тяжкое преступление. По нему невозможно примирение сторон. Для возбуждения уголовного дела не нужно заявления от потерпевшего. Поэтому никакие постановочные визиты в больницу с цветами и извинениями правового значения не имеют. Есть все основания для возбуждения дела", - констатирует Вишневский.

Юдину, напомним, накануне выписали из больницы. Женщина по-прежнему жалуется на плохое самочувствие.

Видеозаписью инцидента 23 января поделилась "Фонтанка". На кадрах силовики уводят в автозак задержанного молодого человека, навстречу им вышла женщина, которую один из борцов с преступностью пинает в живот, отчего та падает на асфальт, сильно ударяясь головой.

Уже врачам Юдина впоследствии пояснила, что оказалась на месте событий случайно и решила спросить у бойца ОМОН, отчего так жестоко задержали юношу.

24 января петербурженку навестили как ударивший её силовик, так и начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти петербургского главка полиции Сергей Музыка. Оба извинились и подарили Юдиной цветы. Женщина извинения приняла.

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