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11:55

Мурманские власти заявили о стабилизации COVID-обстановки в регионе

фото ЗакС политика Мурманские власти заявили о стабилизации COVID-обстановки в регионе

В Мурманской области начинает стабилизироваться эпидемиологическая обстановка, известил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев в ходе заседания локального правительства.

На сегодняшний день, отметил он, из развёрнутых 1517 COVID-коек свободными остаются более 30%.

"Ковидным" бригадами, выезжающим на вызовы к пациентам с коронавирусом, купили планшеты, куда должны вноситься записи постфактум осмотров.

"Это упрощает заполнение медицинской документации в поликлинике. Работа онлайн позволяет записать пациента на повторный осмотр или приём", - уточнили в мурманском оперштабе.

Из резервного фонда областного правительства на приобретение планшетов и тёплой одежды для медработников дополнительно выделено 2,6 млн рублей.

По состоянию на 25 января, в Мурманской области выявлено свыше 42 тысяч случаев заражения COVID-19 с начала пандемии, излечились 38 тысяч больных, скончались - 788.

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