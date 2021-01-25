РБК: Кремль назвал лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по уровню доверия

На семинаре для вице-губернаторов регионов по внутренней политике в Кремле подвели итоги выполнения KPI (ключевые показатели эффективности), самые низкие показатели по уровню доверия – у губернаторов Владимирской области, Хакасии и Хабаровского края, пишет РБК.

Напомним, Хакасией руководит член КПРФ Валентин Коновалов, который победил во втором туре выборов в 2018 году. Врио Хабаровского края был назначен член ЛДПР Михаил Дегтярев после ареста главы региона Сергея Фургала. Губернатор Владимирской области – еще один член ЛДПР Владимир Сипягин, также победивший во втором туре выборов в 2018 году.

Лидерами по уровню доверия оказались Рамзан Кадыров (Чечня), Мурат Кумпилов (Адыгея), Вадим Шумков (Курганская область), Роман Старовойт (Курганская область), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий АО).

Система KPI была введена в 2019 году и стала общей для внутриполитических блоков Кремля и региональных администраций. Отдельно существуют KPI по уровню доверия президенту и губернатору, отдельно – по выборам. Это второй раз, когда подводятся подобные итоги.