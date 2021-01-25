РИА "Новости": После митинга в Москве возбудили дело о нарушении санитарных норм

После акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального возбуждено еще одно уголовное дело – о нарушении санитарных норм, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм) возбуждено наравне с другими: по ст. 213 (хулиганство), 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и тремя по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Фабула дела по ст. 236 УК РФ пока не раскрывается.

В день проведения акции, 23 января, власти Москвы заявили, что на митинге присутствовали 19 человек с коронавирусной инфекцией. При этом мэрия сослалась на данные сервиса "Социальный мониторинг", который отслеживает передвижение пациентов с этим диагнозом.

Акции в поддержку Навального 23 января прошли во многих городах России. В Москве были задержаны 1 455 человек, общее число участников оценивается от 4 тысяч (данные МВД) до 35 тысяч (максимальные https://www.facebook.com/alexei.zakharov.1/posts/3763108460413120расчеты социолога Алексея Захарова).

Митинг в Петербурге стал одним из самых крупных за последнее время. Подробнее о том, что происходило в Петербурге в тот день – в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру.