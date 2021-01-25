Беглов подвел итоги недели, не упомянув о массовых протестах

Губернатор Петербурга Александр Беглов в понедельник, 25 января, рассказал об основных событиях прошедшей недели.

По мнению главы города, это крещенские купания, назначения трех его новых заместителей и поручение об открытии нового прививочного пункта на базе "Ленэкспо". Кроме того, губернатор напомнил, что петербуржцы отметили 78-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда, а коммунальщики украсили улицы к 77-ой годовщине снятия блокады.

Также Беглов сообщил о согласовании строительства котельной для общежития квартирного типа в Репино, в котором будут жить врачи.

О протестах в субботу, 23 января, на которые вышло более 10 тысяч петербуржцев, перекрытой центральной магистрали города, свыше 500 задержанных и более 20 участников акции, обратившихся позже за медицинской помощью, губернатор упоминать не стал.

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