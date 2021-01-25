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12:55

Экс-мэра Туапсе приговорили к пяти годам колонии за коррупцию

фото ЗакС политика Экс-мэра Туапсе приговорили к пяти годам колонии за коррупцию

Туапсинский горсуд приговорил бывшего главу администрации Туапсе Владимира Зверева к пяти годам колонии общего режима по делу о коррупции, передает "Интерфакс".

Суд установил, что Зверев в 2019 году постановил передать в аренду участок земли местному бизнесмену на 49 лет по заниженной цене. Для этого его подчиненная, Маргарита Винтер, внесла в документы ложные сведения о якобы исполнения решения суда. Винтер тогда занимала пост начальника отдела имущественных и земельных отношений. После того, как при обыске в мэрии Туапсе сотрудники ФСБ вскрыли факт подлога, Зверев и Винтер издали и подписали задним числом постановление об отмене этого решения.

Кроме срока в колонии, суд назначил Звереву штраф в 700 тысяч рублей и запретил занимать должности в органах госвласти на 2,5 года. Винтер приговорили к 7,5 годам колонии со штрафом с 4 млн рублей.

Еще один фигурант дела – начаьник МБУ "Управление земельных ресурсов" Дмитрий Мокиенко. Суд установил, что он получил взятки на сумму 280 тысяч рублей за подготовку проектов постановлений по утверждению схем участков. Его приговорили к 4 годам колонии со штрафом в 2 млн рублей.

В зависимости от роли каждого из фигурантов суд признал их виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 и 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Зверев был главой Туапсе с 2018 года, перед этим он уже был мэром в 2008 – 2009 годах. Также он за свою карьеру работал замгендиректора детского центра "Орленок" и директором ФГУ "Дирекция по строительству и реконструкции объектов государственных органов РФ Управления делами Президента".

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