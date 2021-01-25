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12:59

В Смольном оценили перспективы снятия COVID-ограничений

фото ЗакС политика В Смольном оценили перспективы снятия COVID-ограничений

Петербургские власти намерены снимать действующие в городе "антивирусные" ограничения только в том случае, если динамика распространения COVID-19 продолжит стабильно снижаться, отмечается в информационной справке координационного совета по борьбе с инфекцией, опубликованной на сайте Смольного.

Указывается, что в течение текущей недели противоэпидемическое влияние новогодних праздников утратит прежнее значение на ход пандемии.

Об ослаблении течения второй волны инфекции можно будет говорить только при устойчивом продолжении падения общегородского уровня заболеваемости, уточнили в оперштабе.

"После этого целесообразно инициировать вопрос о ступенчатом снятии ограничений. Пока же общее число заболевающих и носителей инфекции в городе остается значительным, поэтому отменять запрет на массовые мероприятия пока преждевременно", - отмечается в справке.

Напомним, с марта 2020 года в городе на Неве выявлено 321 709 случаев заболевания, из них в 102 664 петербуржцы болеют прямо сейчас. Сообщается о 9 374 умерших от коронавируса, 59 смертей вписали в данные за минувшие 24 часа.

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