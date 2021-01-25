Усадьба Демидовых после реставрации превратится в досуговый центр

В начале весны в посёлке Тайцы Ленинградской области начнётся подготовка к проведению реставрационных работ по приведению в порядок усадьбы Демидовых, информирует пресс-служба регионального правительства.

Сначала проведут предаварийные работы, в ходе которых над зданием установят временную кровлю, заполнят дверные и оконные проёмы, создадут павильон над крыльцом главного входа, а также сделают ограждения угловых террас и прилегающей территории.

Комплексная реставрация объекта культурного наследия должна завершиться в конце 2021 года. После "реновации" в усадьбе появится выставочно-досуговый центр.