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14:02

Усадьба Демидовых после реставрации превратится в досуговый центр

фото ЗакС политика Усадьба Демидовых после реставрации превратится в досуговый центр

В начале весны в посёлке Тайцы Ленинградской области начнётся подготовка к проведению реставрационных работ по приведению в порядок усадьбы Демидовых, информирует пресс-служба регионального правительства.

Сначала проведут предаварийные работы, в ходе которых над зданием установят временную кровлю, заполнят дверные и оконные проёмы, создадут павильон над крыльцом главного входа, а также сделают ограждения угловых террас и прилегающей территории.

Комплексная реставрация объекта культурного наследия должна завершиться в конце 2021 года. После "реновации" в усадьбе появится выставочно-досуговый центр.

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