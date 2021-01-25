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14:30

Совфед хочет наказывать Facebook и YouTube за незаконную блокировку пользователей

фото ЗакС политика Совфед хочет наказывать Facebook и YouTube за незаконную блокировку пользователей

Члены Совета Федерации готовят законопроект, предполагающий введение системы штрафов для интернет-гигантов - таких, как, например, Facebook и YouTube - за незаконную блокировку пользователей, оповестил глава комиссии СФ по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Сейчас мы разрабатываем систему штрафов, в том числе для Facebook и YouTube, за необоснованную блокировку пользователей", – цитирует сенатора РИА "Новости".

Пушков напомнил, что некоторое время назад Facebook заблокировал на 24 часа аккаунт руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Он также привёл опыт европейских коллег, которые за подобные правонарушения наказывают платформы суровыми штрафами.

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