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14:53

Верховный суд запретил судам слепо поддерживать требования прокуратуры об ужесточении приговоров

фото ЗакС политика Верховный суд запретил судам слепо поддерживать требования прокуратуры об ужесточении приговоров

Верховный суд запретил нижестоящим судам поддерживать немотивированные доводы прокуратуры о необходимости ужесточения наказания осужденных, пишет РАПСИ.

Верховный суд изучил дело жителя Смоленской области, который осужден по статье о незаконном обороте наркотиков. Суд первой инстанции назначил ему условное наказание, но областной поддержал требования прокуратуры и заменил условный срок на реальный, сославшись на общественную опасность преступления. Кассационный суд подтвердил это решение. Тогда защита осужденного подала жалобу в Верховный суд.

В итоге ВС РФ пришел к выводу, что суды не могут слепо соглашаться с немотивированными доводами прокуратуры о необходимости ужесточения наказания: нужны веские доводы. Решающее значение для применения условного наказания должен иметь вывод, что осужденный не представляет общественной опасности и может исправиться без реального лишения свободы, разъяснили в Верховном суде.

Суд апелляционной инстанции, ужесточая наказание осужденному, сослался на распределение ролей при совершении преступления и на количество сделанных закладок. Но при этом, отметили в ВС РФ, не учел отсутствие вредных последствий и совокупность смягчающих обстоятельств. Суд не привел мотивы в обосновании ужесточения наказания, подытожил ВС РФ, а кассационная инстанция оставила это без внимания.

Дело жителя Смоленской области направлено на новое апелляционное рассмотрение. Мужчина под подпиской о невыезде.

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