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15:35

Путин об акциях протеста в России: Выходящее за рамки закона — контрпродуктивно и опасно

фото ЗакС политика Путин об акциях протеста в России: Выходящее за рамки закона — контрпродуктивно и опасно

Президент Владимир Путин в ходе онлайн-встречи со студентами прокомментировал прошедшие по всей России в минувшие выходные акции протеста в поддержку Алексея Навального.

Путин заявил, что все имеют право выражать точку зрения "в рамках закона".

"Выходящее за рамки закона — контрпродуктивно и опасно. Это уже приводило к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения", - сказал Путин.

В пример он привел захват Капитолия в США после проигрыша Дональда Трампа на последних выборах президента страны. Отдельно Путин упомянул о теме участия детей в протестах, о котором много говорили российские власти перед митингом. Путин заявил, что считает недопустимым "выталкивание детей вперед" на митингах.

Акции в поддержку Навального 23 января прошли во многих городах России, по всей стране задержали свыше 3,7 тысяч человек, из них более 1400 – в Москве и свыше 500 – в Петербурге. Митинг в Петербурге стал одним из самых крупных за последнее время. Подробнее о том, что происходило в городе в тот день – в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру.

 

 

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