Штаб Навального в Петербурге анонсировал новую протестную акцию

Штаб Навального в Петербурге в своем Telegram-канале сообщил, что 31 января планируется проведение новой акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Подробности мероприятия организация намерена опубликовать позже. "Нас должно быть еще больше", - заявили в штабе.

Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков в социальных сетях сообщил, что акции планируется повторить во всех российских городах. По его словам, мероприятие решили проводить в воскресенье, 31 января, так как этот день ближе ко 2 февраля, когда у Навального будет суд. Поэтому во второй выходной требования освободить оппозиционера будут звучать "мощнее", считает Волков.

Напомним, акции в поддержку Навального прошли в российских городах 23 января. В Петербурге на нее вышли не менее 10 тысяч человек. Как мероприятие прошло в Северной столице - в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру.