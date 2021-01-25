Среди задержанных на протестах в Москве нашли полного тезку экс-футболиста "Ливерпуля"

На протестной акции 23 января в Москве был задержан полный тезка бывшего защитника английского футбольного клуба "Ливерпуль" и экс-капитана сборной Дании по футболу Даниэль Аггер, составленный на него протокол рассматривает Головинский суд столицы, передает "Новая газета".

Обновлено 16:32 Изначально сообщалось, что это мог быть сам Даниэль Аггер, но датский журналист BT Sport Михел Давидсен опроверг это, сообщив, что экс-футболист находится на карантине в испанском городе Малага.

Судя по информации из банка данных исполнительных производств ФССП, речь может идти о полном тезке футболиста из Оренбургской области. BAZA пишет, что это – официально сменивший в 2009 году имя россиянин Дмитрий Кендель, которого теперь зовут Даниэлем Аггером по паспорту.

На Аггера был составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в митинге, повлекшее создание помех движению транспорта). Ему грозит штраф в 10 – 20 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы.

Акции в поддержку Навального 23 января прошли во многих городах России. В Москве были задержаны 1 455 человек, общее число участников оценивается от 4 тысяч (данные МВД) до 35 тысяч (максимальные расчеты социолога Алексея Захарова).

Митинг в Петербурге стал одним из самых крупных за последнее время. Подробнее о том, что происходило в Петербурге в тот день – в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру.