"Моя позиция - смена людоедской власти": Избитая силовиком петербурженка - о протестах в поддержку Навального

Корреспонденту портала 47news удалось поговорить с жительницей Луги Маргаритой Юдиной, которая 23 января попала под силовую "раздачу" в ходе протестного мероприятия в поддержку Алексея Навального: омоновец, напомним, силой пнул её в живот. Женщина рассказала, что в Петербург на акцию приехала специально, так как хотела отстоять свою гражданскую позицию.

"Моя позиция - смена людоедской власти. На бытовом уровне - обнищание людей, из актуального - деградация медицины. Но самое страшное - это телевизор. Через пропаганду идёт натуральное зомбирование. Нужно обладать очень высоким IQ и критическим мышлением, чтобы не поддаться на это. Отсюда следствие: пассивность народа", - поделилась мнением Юдина.

Она уточнила, что родилась в семье диссидентов, поэтому её оппозиционное мировоззрение отчасти обусловлено данным обстоятельством: ни её родителям, ни ей самой никогда не жилось легко. Женщина воспитывает троих детей - дочь и двух сыновей.

Вспоминая инцидент с силовиком, Юдина говорит, что не помнит всех обстоятельств произошедшего: после того, как попробовала заступиться за задержанного, всё происходило как в тумане. Полицейские, пришедшие к ней на следующий день, по её словам, пытались добиться её благосклонности в течение продолжительного времени, к которым уже присматривались органы опеки.

"За него [ударившего] целый день просили. Из реанимации меня в палату перевели, чтобы полковник мог прийти. Уговаривали простить, он, говорят, самый лучший. Но тут же дело не в моём прощении, мог любой на моём месте оказаться. Это же не личный наш с ним конфликт. Потом корреспондента 78 канала запустили, я растерялась. Вообще, я человек мягкий - простила. А теперь вот думаю, надо было мне сказать - когда всех политзаключённых выпустите и Алексея Навального тоже, тогда и прощу", - заключила Юдина.

Ранее сегодня с заявлением в МВД обратился петербургский парламентарий Борис Вишневский: "яблочник" уверен, что в отношении силовика следует возбудить уголовное дело о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ). Со мнением депутата солидарен и его федеральный коллега-единоросс Александр Хинштейн.

Маргариту Юдину, напомним, накануне выписали из больницы. Женщина по-прежнему жалуется на плохое самочувствие.

Видеозаписью инцидента, произошедшего 23 января возле Гостиного двора, поделилась "Фонтанка". На кадрах силовики уводят в автозак задержанного молодого человека, навстречу им вышла женщина, которую один из полицейских пинает в живот, отчего та падает на асфальт, сильно ударяясь головой.