Петербург продолжит оказывать поддержку социальным НКО

Петербург собирается, как и прежде, материально поддерживать социально ориентированные некоммерческие организации, оказывающие социальные услуги горожанам, уведомил губернатор Александр Беглов в ходе заседания правительства Северной столицы.

В ходе дискуссии чиновники утвердили порядок предоставлении субсидий на реализацию общественных программ в 2021 году.

Всего в городе на Неве зарегистрировано 8944 НКО, 40% из которых как раз являются социально ориентированными.

"Эти организации – наши партнёры в предоставлении социальных услуг петербуржцам. Они реализуют проекты в образовании, культуре, спорте, здравоохранении. Занимаются благотворительностью, волонтерством, помогают в уходе за пожилыми людьми, инвалидами", - напомнил Беглов.

В 2021 году социальным НКО выделят почти 57 млн рублей поддержки. Субсидии выделяются в рамках господряда.

"Важно, чтобы эти средства использовались максимально эффективно и доходили до тех, кто в них нуждается", - подытожил Беглов.

В 202 году финансовой поддержкой города заручились 38 НКО.

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