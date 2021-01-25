18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:06

Петербург продолжит оказывать поддержку социальным НКО

фото ЗакС политика Петербург продолжит оказывать поддержку социальным НКО

Петербург собирается, как и прежде, материально поддерживать социально ориентированные некоммерческие организации, оказывающие социальные услуги горожанам, уведомил губернатор Александр Беглов в ходе заседания правительства Северной столицы.

В ходе дискуссии чиновники утвердили порядок предоставлении субсидий на реализацию общественных программ в 2021 году. 

Всего в городе на Неве зарегистрировано 8944 НКО, 40% из которых как раз являются социально ориентированными.

"Эти организации – наши партнёры в предоставлении социальных услуг петербуржцам. Они реализуют проекты в образовании, культуре, спорте, здравоохранении. Занимаются благотворительностью, волонтерством, помогают в уходе за пожилыми людьми, инвалидами", - напомнил Беглов.

В 2021 году социальным НКО выделят почти 57 млн рублей поддержки. Субсидии выделяются в рамках господряда.

"Важно, чтобы эти средства использовались максимально эффективно и доходили до тех, кто в них нуждается", - подытожил Беглов.

В 202 году финансовой поддержкой города заручились 38 НКО.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:31 Минэкономразвития готовит меры дополнительной поддержки общепита

18:22 Беглов опасается новой вспышки заболеваемости COVID-19 после акции протеста в Петербурге

18:19 Муниципал: Экс-мундеп Каруличева хочет сделать Беглова соответчиком по делу о лишении ее мандата

18:06 Петербург продолжит оказывать поддержку социальным НКО

17:36 Прокуратура Химок требует оставить Навального в СИЗО и отменить апелляцию защиты

17:36 "Моя позиция - смена людоедской власти": Избитая силовиком петербурженка - о протестах в поддержку Навального

16:49 В Петербурге прожиточный минимум может составить 11,9 тысяч рублей

16:48 В Петербурге открыли ещё 18 пунктов вакцинации от COVID-19

16:23 "Цветы и извинения требования закона не отменяют": Единоросс осудил пнувшего петербурженку силовика

15:54 Среди задержанных на протестах в Москве нашли полного тезку экс-футболиста "Ливерпуля"

15:42 Обвиняемого в насилии над сотрудниками ДПС на митинге в Петербурге заключили под стражу

15:38 Штаб Навального в Петербурге анонсировал новую протестную акцию

15:35 Путин об акциях протеста в России: Выходящее за рамки закона — контрпродуктивно и опасно

15:08 "Скучно, девочки": Путин отрицает наличие у него дворца под Геленджиком за 100 млрд рублей

14:57 Омбудсмен: Самый младший задержанный на субботней акции ребёнок был в возрасте 9 лет

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru