Экс-мундеп Каруличева хочет сделать Беглова соответчиком по делу о лишении ее мандата

Бывший муниципальный депутат МО "Нарвский округ" Анна Каруличева сообщила ЗАКС.Ру, что уточнила исковые требования по иску об оспаривании лишения ее мандата из-за ошибок в декларации. Заседание проходило 25 января в Кировском районном суде.

В частности, экс-мундеп решила привлечь к делу губернатора Петербурга и его администрацию в качестве соответчиков, рассказала Каруличева. Она сообщила, что проверял ее декларацию комитет, который в своем итоговом докладе указал на якобы наличие ошибок в документе. По словам экс-мундепа, изначально она подала иск к этому комитету. Однако выяснилось, что проверяющий финансовые отчеты комитет не является отдельным юридическим лицом - иск необходимо было подать к администрации губернатора, рассказала бывший муниципальный депутат.

Глава города Александр Беглов на основе выводов в докладе написал заявление в МО "Нарвский округ" о якобы обнаруженных нарушениях в декларации Каруличевой. Это обращение и стало поводом для лишения ее мандата, заявила экс-мундеп. Поэтому она и решила привлечь губернаторы в соответчики, пояснила Каруличева. Она уточнила, что пока только подала соответствующее ходатайство - суд на следующем заседании решит, привлекать ли губернатора и его администрацию как ответчиков. Сейчас в этом качестве в деле выступает только муниципальный совет "Нарвского округа", который принял решение лишить Каруличеву статуса депутата.

Также Каруличева, по ее словам, предоставила суду документы, которые опровергают выводы доклада о якобы совершенных ею ошибках в декларации. В связи с этим рассмотрение дела перенесли на 8 февраля, добавила экс-мундеп.

Напомним, администрация губернатора решила более детально проверить декларацию о доходах Каруличевой и нашла там якобы совершенные ей существенные нарушения. Об этом глава города Александр Беглов известил муниципалитет "Нарвский округ" в письме, в котором указал на необходимость принятия мер реагирования по мундепу. Совет МО 25 ноября лишил Каруличеву мандата. При этом, ни она сама, ни ее коллеги не знали, какие именно ошибки были найдены в ее декларации. Экс-мундеп узнала причины лишения ее мандата только на первом заседании суда.

София Саттарова

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